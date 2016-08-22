Україна підготувала документи для направлення на Донбас миротворців ООН - Єльченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання прес-клубу МЗС.

Зокрема, говорячи про можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, Єльченко сказав, що це питання "є у порядку денному, ми його активно зараз не штовхаємо з різних причин".

"По-перше, треба пройти до кінця ось цей трек ОБСЄ. Є ідеї, є пропозиції президента України про підсилену поліцейську місію. Ми не хочемо зараз якось відволікти увагу, і все перекинути на ООН, а потім же наші "російські друзі" скажуть, що ось знову Україна непослідовна, то вони ОБСЄ хочуть, тепер вони знову ООН хочуть, а що, ОБСЄ вже не треба? Тобто, ми пройдемо цей шлях так як треба", - наголосив Єльченко.

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При цьому посол стверджує, що "у нас все заготовлено, є навіть проекти документів для схвалення".

За його словами, йдеться також про офіс підтримки ООН в Україні і про спеціального представника генерального секретаря, і про посередницьку місію генсека ООН.

Також Єльченко сказав, що українські дипломати сподіваються, що новий генсек ООН буде більш серйозно ставитись до України.

Раніше Порошенко заявляв, що Європейський парламент (ЄП) висловився за розгортання миротворчої місії ЄС для забезпечення безпеки на Донбасі.