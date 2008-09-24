Шкіль: переговори тривають, варто запросити Ющенка

Консультації фракцій Блоку Юлії Тимошенко, “Наша Україна – Народна Самооборона” та Блоку Литвина щодо створення коаліції продовжаться завтра о 14.30, а в п’ятницю відбудуться переговори в розширеному форматі за участю всіх депутатів цих трьох фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ сьогодні після переговорів щодо створення нового формату коаліції.

При цьому депутат висловив думку, що на такий розширений формат переговорів варто було б запросити Президента України Віктора ЮЩЕНКА.