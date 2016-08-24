Україна затягує відкриття пішохідного пункту пропуску зі Словаччиною - ЗМІ

Про це повідомляє портал Port Europa з посиланням на міністерство фінансів Словаччини, передає Європейська правда.

Словаччина за власний кошт побудувала сучасну інфраструктуру для пропуску пішоходів і велосипедистів у 2014-2015 роках.

"Нинішня інфраструктура митного кордонного пункту пропуску Vyšné Nemecké – Užhorod на словацькому боці побудувана так, аби цей перехід виконував умови пропуску пішоходів та велосипедистів" - повідомили у прес-службі міністерства фінансів Словаччини.

З українського боку реконструкція не проводилася, однак, зазначається, що вона і не потрібна.

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Портал зазначає, що на сьогодні немає жодних технічних причин, які перешкоджали б відновленні пропуску пішоходів в Ужгороді.

"Міністерство фінансів Словаччини листом датованим на 3 лютого 2016 попросило Міністерство закордонних справ і європейських питань Словаччини відправити дипломатичну ноту українській стороні з висловленням згоди на початок білатеральних переговорів для зміни Угоди між урядом Словацької Республіки та урядом України про кордонні переходи на спільних державних кордонах (щоб офіційно змінити характер ПП Ужгород — Вишнє Немецьке з дорожнього на дорожньо-пішохідний — ред.). Міністерство фінансів досі не отримало відповідь української сторони на вищевказану дипломатичну ноту", — повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

Портал з посиланням на словацьких дипломатів пише, що "зволікання української сторони є черговим ляпсусом Києва у відносинах з Братиславою і не сприяє витворенні проукраїнських настроїв у Словаччині".

Пропуск пішоходів в Ужгороді був можливий до 2007 року і користувався великою популярністю, однак у 2007 року його закрили на реконструкцію і поки не відновили.