Зварич здав, де «ховається» Кириленко

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» вимагає від Блоку Юлії Тимошенко публічних гарантій щодо скасування «антидержавних, антипрезидентських законів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам заступник голови фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Він зазначив, що, всупереч положень коаліційної угоди, фракція БЮТ разом з фракцією Партії регіонів прийняли «не тільки антиконституційні і антипрезидентські закони, але й закони, які мають антиукраїнський характер».

За його словами, НУ-НС пропонує повернення «до того статусу-кво», який був станом на 2 вересня. «Це фундаментальна позиція, від якої не можна відмовитись», - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, «як жест щирості і серйозності щодо створення коаліції між БЮТ, НУ-НС і Блоком Литвина має бути формування порядку денного ВР на завтра трьома фракціями, а не так, як відбувалося сьогодні узгодження його між БЮТ та Партією регіонів. НУ-НС також продовжує наполягати на спільній заяві щодо грузинсько-російського конфлікту. Р.ЗВАРИЧ вважає, що під час сьогоднішніх переговорів створено «маленьку можливість» для існування коаліції «трьох» в парламенті.

Коментуючи заяви депутатів Миколи КАТЕРИНЧУКА та Юрія КАРМАЗІНА з приводу недовіри керівництву фракції та скликання засідання політради блоку, Р.ЗВАРИЧ відповів: «Це вже ні для кого не секрет, що в блоці представлені «потужні» політичні сили, які мають одного-двох народних депутатів, зокрема, це Європейська партія та Партія захисників Вітчизни, які давно працюють синхронно з фракцією БЮТ».

В той же час він наголосив, що в разі, коли надійде звернення хоча б однієї партії-суб’єкту блоку НУ-НС щодо скликання політради, засідання ради буде негайно скликане.

Коментуючи заяву Ю.КАРМАЗІНА про те, що лідер блоку В’ячеслав КИРИЛЕНКО кудись зник, Р.ЗВАРИЧ відповів: «Я щойно з ним говорив, він знаходиться на своєму робочому місці».

За словами Р.ЗВАРИЧА, наскільки йому відомо, до лідера фракції блоку НУ-НС не було звернень щодо проведення засідання політради блоку.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня парламент ухвалив закони, якими вносяться зміни до закону про Кабмін, про СБУ, про Конституційний Суд, а також закону, на який було подолане вето Президента, про тимчасові слідчі комісії парламенту. Цими законами обмежуються повноваження Президента.

Крім цих законів, Міністерство юстиції України рекомендувало главі держави ветувати й закон від 4 вересня “Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України”.