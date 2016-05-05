Джемілєв назвав усіх кримських татар, що незаконно утримуються окупантами в кримських "катівнях"

Відповідний список оприлюднено на його сторінці у Facebook.

«Список 14 кримських татар - політичних в'язнів, які утримуються в катівнях ФСБ і СКР Росії, обладнаних ними в тимчасово окупованому РФ Криму», - зазначив Джемілєв.

Зокрема, це:

Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 29 січня 2015 року)

Рустем Ваітов (з 23 січня 2015 року)

Руслан Зейтуллаєв (з 23 січня 2015 року)

Нурі Прімов (з 23 січня 2015 року)

Ферат Сайфуллаєв (з 2 квітня 2015 року)

Алі Асанов (з 15 квітня 2015 року)

Мустафа Дегерменджі (з 7 травня 2015 року)

Муетдін Алівапов (з 23 січня 2016 року)

Рефат Алімов (з 18 квітня 2016 року)

Арсен Джепаров (з 18 квітня 2016 року)

Емір-Усеін Куку (з 11 лютого 2016 року)

Енвер Бекіров (з 11 лютого 2016 року)

Муслім Алієв (з 11 лютого 2016 року)

Вадим Сірук (з 11 лютого 2016 року)

Нагадаємо, російські окупанти обвинувачують Чийгоза, Асанова та Дегерменджі в участі 26 лютого 2014 року в заворушеннях під будівлею Верховної Ради АР Крим, Алівапова обвинувачують у підпалах автомобілів в Ялті. Інших кримських татар разом з українцем-мусульманином Сіруком обвинувачують у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яка Росією визнана терористичною.

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