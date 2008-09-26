Що робити Чорноморському флоту в кризових ситуаціях?

Україна наполягає на якнайшвидшому підписанні угоди з Росією щодо дій Чорноморського флоту Російської Федерації у кризових ситуаціях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на чергових українсько-російських консультаціях з питань функціонування ЧФ РФ та його тимчасового перебування на території України, що відбулись сьогодні у Києві в МЗС України.

У ході консультацій українська сторона наполягала на якнайшвидшому завершенні розробки та підписання двосторонньої угоди щодо дій ЧФ РФ, який тимчасово дислокується на території України, у кризових ситуаціях. Російська сторона висловила готовність продовжити розгляд цього питання.

В ході консультацій українська сторона також звернула увагу російською сторони на неналежне виконання ЧФ РФ правил перетинання державного кордону України та пересувань територією України, затверджених Указами Президента України від 13 серпня 2008 року та відповідними рішеннями уряду України.

Представниками Державної прикордонної служби України були надані детальні роз’яснення щодо порядку перетинання державного кордону України військовослужбовцями, кораблями та літальними апаратами ЧФ РФ, відповідних механізмів контролю, а також процедур погодження пересувань територією України сил і засобів ЧФ РФ. Було підкреслено, що прийняті рішення України повністю відповідають положенням базових угод з питань ЧФ РФ від 1997 року та чинному законодавству України.

Досягнута домовленість щодо строків проведення робочих груп Підкомісії з питань ЧФ РФ, зокрема - екології, юрисдикції, навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства, військово-політичних питань, інвентаризації та соціально-економічних питань, засідання яких мають відбутися протягом жовтня ц.р.

Очікується, що засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії відбудеться наприкінці жовтня ц.р. в Києві.