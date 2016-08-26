За кожен "безвізовий" в'їзд до ЄС можуть зобов'язати платити $14 - ЗМІ

Про це повідомляє EurActiv з посиланням на власні джерела в ЄС, передає Європейська правда.

Наразі відома лише частина подробиць цієї пропозиції. "Париж і Берлін наполягають на створенні схеми, яка дозволить запровадити загальноєвропейську систему отримання дозволів для мандрівників, які бажають в'їхати на територію ЄС", – йдеться у повідомленні.

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За інформацією джерел видання, у випадку створення такої системи подорожуючі до ЄС з країн, які не потребують візи, будуть зобов’язані подати заявку онлайн і заплатити за дозвіл на в'їзд 14 доларів.

Наразі джерела видання відзначають, що законодавчу ініціативу ЄК має запропонувати восени, ймовірно, в листопаді. За законодавчою процедурою ЄС, вона потребує сквалення країнами-членами та Європарламентом.

Ініціатива виникла на тлі підвищеної стурбованості з приводу безпеки після терактів в Парижі в листопаді минулого року і подальших вибухів у Брюсселі у березні.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Бернара Казньова, "Європейська ESTA" буде поширюватися на осіб, які не зобовʼязані отримувати візи для потрапляння на територію ЄС, наприклад громадян США.

Казньов зазначив, що європейська система повинна бути побудована за зразком електронної системи авторизації подорожей (ESTA) США (автоматизована система, яка видає дозволи на подорожі територією США). Подібні схеми існують також у Канаді та Австралії.

"Ця ідея була вперше висловлена у червні, коли комісари ЄС Дімітріс Аврамопулос і Франс Тіммерманс представили ряд пропозицій щодо лібералізації візового режиму для Грузії, України, Косово, Туреччини, системи в'їзду/виїзду", – відзначає видання.

EurActiv нагадує, що у 2011 році консалтингова фірма PwC провела дослідження для ЄК і запропонувала кілька можливих варіантів запровадження "європейської ESTA".

"Ми звичайно вітаємо (франко-німецьку пропозицію)", – відзначила речник Єврокомісії Наташа Берто у коментарі виданню.

"Тому ми оголосили у червні, що ми будемо робити пропозицію цієї осені", – додала вона.

Як відомо, останні теракти в Європі змусили країни ЄС шукати нові підходи до боротьби з тероризмом.

Так, раніше повідомлялося, що Франція і Німеччина заявили, що хочуть змусити операторів послуг мобільної передачі повідомлень надавати доступ до даних зашифрованого контенту, щоб допомогти розслідувати випадки тероризму.