Білорусь подякувала Порошенку за сприяння у відновленні її діалогу з ЄС

Як повідомили у прес-службі українського президента, під час зустрічі співрозмовники також наголосили на важливості завершення облаштування українсько-білоруського кордону відповідно до кращих світових стандартів.

Також обговорювалися питання організації спільних культурних заходів з нагоди 345-річчя автора першої Конституції України – гетьмана Пилипа Орлика, який народився на території сучасної Мінської області.

Крім того, співрозмовники обговорили питання посилення економічної співпраці між двома країнами.

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Сторони відзначили доцільність активізації торговельно-економічних відносин за рахунок розширення співпраці в машинобудуванні, енергетиці, агропромисловому комплексі та транспортній сфері.

Було наголошено на важливості проведення чергового засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії у вересні цього року у Мінську.

Президент висловив зацікавленість України у розвитку мережі навчальних закладів з метою створення можливостей для вивчення української мови в районах компактного проживання етнічних українців в Білорусі.