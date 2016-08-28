Полторак звільнив фотографа і волонтера Муравського з посади свого радника

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

«У зв’язку із резонансом навколо фотографій волонтера і фотографа Дмитра Муравського, міністр оборони генерал армії Степан Полторак прийняв рішення звільнити його з посади радника міністра оборони на громадських засадах», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПолторак: Бойова загроза в Україні залишається надзвичайно високоюЗазначається, що у Міністерстві оборони цінують роботу Муравського, від якого неодноразово отримували якісні, художньо оформлені фото, які міністерство жодного разу не позиціонувало як документальні або як фото реальних бойових дії.

«Дмитро Муравський досить тривалий час за особистою ініціативою як волонтер та фотограф працював у зоні проведення АТО та на полігонах під час навчань. Ним було безкоштовно передано Міністерству оборони України фотобанк, який використовувався для популяризації служби у Збройних силах, а не як світлини реальних бойових дій», - відзначається в повідомленні.

За даними прес-служби, Муравський запропонував міністру оборони створити Інформаційно-координаційний центр, до роботи у якому планувалося залучати на волонтерських засадах фотографів, відеооператорів, художників, режисерів та сценаристів з метою надання їм можливості створювати якісний контент про Збройні сили. Для організації цієї роботи Муравського 16 червня призначили на посаду радника на громадських засадах.

«Всі фотографії, навколо яких зараз виник резонанс, відзняті автором до офіційного призначення до Міністерства оборони, та зроблені ним на особистий розсуд. Міністерство оборони не позиціонувало ці світлини як фото реальних бойових дій, та не заявляло про це офіційно — про це казав сам автор. До Міністерства оборони за коментарями ніхто не звертався», - наголошується в повідомленні.