Ющенко прибув до США

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО планує зустрітися з Президентом США Джорджем БУШЕМ, також заплановано розширені переговори у складі делегацій.

Як повідомлялося, у ході переговорів планується обговорити актуальні проблеми двосторонніх відносин, зокрема, проекти співробітництва в галузі енергетики, роззброєння, шляхи та перспективи активізації двосторонньої торгівлі, українсько-американські інвестиційні проекти тощо.

Передбачається також, що В.ЮЩЕНКО і Дж.БУШ обміняються думками щодо напрямків та сфер розвитку двосторонньої співпраці у галузі безпеки та боротьби з тероризмом.

До порядку денного переговорів внесені питання зміцнення глобальної безпеки, перспективи євроатлантичної інтеграції України, обговорення ситуації в Чорноморському регіоні в контексті російсько-грузинського конфлікту.

Президенти також обміняються інформацією щодо розвитку внутрішньополітичної ситуації у США і в Україні.

Крім того, Президент України планує дати прес-конференцію американським ЗМІ на запрошення президента Національного прес-клубу США Сильвії СМІТ.

Також під час перебування у Вашингтоні В.ЮЩЕНКО проведе робочій сніданок з представниками ділової Ради США-Україна, покладе квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, а також відвідає Музей новин.

Прес-служба глави Української держави планує передати Музею новин примірники українських друкованих видань, зокрема, газет “Свобода”, “Голос України”, “День”, “Україна молода”, “Ваше здоров’я”, “Міжнародний кур’єр” та журналів “Профіль”, “Власть денег”, “Народне мистецтво”, “ЄВР Бюлетень”, “Імідж.ua”, “Ukranian”, “Книжник”, “Україна – НАТО”.

До складу української делегації на час цього візиту входять міністри закордонних справ Володимир ОГРИЗКО та оборони Юрій ЄХАНУРОВ, в.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.