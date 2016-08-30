МЗС вважає напад на посольство України в РФ спланованим та санкціонованим

Як йдеться в повідомленні МЗС, воно надіслало ноту протесту на адресу МЗС Російської Федерації.

"Наголошено, що такі дії грубо порушують положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та інші міжнародно-правові зобов’язання російської сторони. Такі протиправні дії, що були здійснені за фактичної бездіяльності правоохоронних органів Російської Федерації, свідчать про спланований та, очевидно, санкціонований характер цієї провокативної акції", - сказано у ньому.

МЗС України закликало російську сторону провести всебічне розслідування цієї події, припинити психологічний тиск на співробітників українського дипломатичного представництва та забезпечити відповідні умови для належного функціонування посольства України.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня близько 22:07 за київським часом кілька десятків агресивно налаштованих людей прибули до будівлі української дипмісії у Москві. Спочатку вони скандували гасла: "Хунту до відповіді", "Пам'ятаємо Одесу, пам'ятаємо Донбас", "Не забудемо, не пробачимо", "Руки геть від наших дипломатів", а також розгорнули плакати з аналогічними написами. Після цього радикали запалили фаєри, а потім почали кидати в посольство яйця і помідори.

Поліція заздалегідь знала про акцію і посилила заходи безпеки, однак після початку атаки на диппредставництво російські правоохоронці реагували мляво. Після попереджень про те, що акція не узгоджена, були показово затримані троє людей, в той час як основна маса нападників спокійно залишила майданчик біля посольства.

У ніч на 27 серпня в Києві невідомі розписали будівлю Російського центру науки і культури гаслами з вимогою звільнити незаконно засуджених у РФ українців.