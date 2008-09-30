Кириленко поскаржився, що його ніхто не любить: ні Балога, ні Тимошенко

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що створення коаліції «трьох» без підписання коаліційної угоди можливе лише в разі відправлення його у відставку з посади лідера фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи інформацію щодо можливості висловлення йому недовіри і його відставки з посади лідера фракції.

«Відставка – це вічне питання. То мене раніше БАЛОГА відправляв у відставку, а тепер мене відправляє у відставку ТИМОШЕНКО... Принципових людей особливо зараз, особливо в українській політиці не любить ніхто, вони всім завжди не зручні», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також не виключив, що «теоретично може перемогти позиція, що треба підписати коаліцію «трьох» без жодної коаліційної угоди», зазначивши, що така коаліція, на його думку, «буде безпринципною».

В.КИРИЛЕНКО застеріг народних депутатів, у тому числі і з фракції НУ-НС, що у такій ситуації і фракція, і вони особисто стануть «гарматним м’ясом для впровадження антиукраїнських рішень через український парламент».

Водночас депутат заявив, що сумнівається, що така лінія може перемогти, наголосивши, що це може відбутися, лише «якщо сил вистачить у ТИМОШЕНКО зняти мене з посади голови фракції». «Але якщо ні, то я вас запевняю, що фракція НУ-НС не відійде від тих принципів, які оприлюднені публічно. Ми покладемо все для того, щоб ці принципи відстояти», - заявив В.КИРИЛЕНКО.