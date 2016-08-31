Британія закликала РФ звільнити Умерова та повернути Крим Україні

Про це йдеться у заяві на сайті посольства Великої Британії в Україні.

"Затримання та поводження із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим викликають глибоку стурбованість Великої Британії. Його примусове затримання та утримання в психіатричному відділенні, а також інформація про погіршення стану його здоров’я викликають занепокоєння. Ми закликаємо владу Росії поважати міжнародні стандарти прав людини, негайно звільнити Умерова та надати йому доступ до необхідної медичної допомоги", - йдеться у заяві.

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"Очевидно, стандарти із забезпечення прав людини у Криму не дотримуються, і ми продовжуємо закликати Російську Федерацію надати без зволікань безперешкодний доступ усім міжнародним правозахисним моніторинговим установам. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну анексію Криму. Росія має повернути Крим Україні", - наголосили британські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, російська ФСБ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу" порушено кримінальну справу.

11 серпня так званий "суд" у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова до психіатричного стаціонару для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання стан здоров'я Умерова погіршився, його було госпіталізовано каретою швидкої медичної допомоги.

18 серпня співробітники ФСБ РФ вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.

Президент України Петро Порошенко назвав примусове утримання Умерова в психіатричній клініці поверненням до сталінських часів.

Федеральна служба безпеки РФ має намір утримувати Умерова в психіатричній лікарні до 7 вересня.