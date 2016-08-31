Британія закликала РФ звільнити Умерова та повернути Крим Україні
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії закликає Російську Федерацію звільнити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та повернути окупований Крим Україні.
Про це йдеться у заяві на сайті посольства Великої Британії в Україні.
"Затримання та поводження із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим викликають глибоку стурбованість Великої Британії. Його примусове затримання та утримання в психіатричному відділенні, а також інформація про погіршення стану його здоров’я викликають занепокоєння. Ми закликаємо владу Росії поважати міжнародні стандарти прав людини, негайно звільнити Умерова та надати йому доступ до необхідної медичної допомоги", - йдеться у заяві.
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"Очевидно, стандарти із забезпечення прав людини у Криму не дотримуються, і ми продовжуємо закликати Російську Федерацію надати без зволікань безперешкодний доступ усім міжнародним правозахисним моніторинговим установам. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну анексію Криму. Росія має повернути Крим Україні", - наголосили британські дипломати.
Як повідомляв УНІАН, російська ФСБ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу" порушено кримінальну справу.
11 серпня так званий "суд" у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова до психіатричного стаціонару для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання стан здоров'я Умерова погіршився, його було госпіталізовано каретою швидкої медичної допомоги.
18 серпня співробітники ФСБ РФ вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.
Президент України Петро Порошенко назвав примусове утримання Умерова в психіатричній клініці поверненням до сталінських часів.
Федеральна служба безпеки РФ має намір утримувати Умерова в психіатричній лікарні до 7 вересня.