Голова Держспецзв'язку передав НАЗК сертифікат безпеки реєстру е-декларацій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання НАЗК сьогодні у Києві.

«Я хочу лише сказати про те, що держава мала втрутитися в дане питання, держава виконала всі свої зобов’язання, і на сьогодні ми можемо констатувати, що комплексна система захисту інформації реєстру електронних декларацій готова до прийняття, збереження та оприлюднення декларацій у захищеному режимі», - заявив він.

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«Я маю честь вам (голові НАЗК Наталії Корчак – УНІАН) передати сертифікат відповідності на комплексну систему захисту інформації системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" Національного агентства з питань запобігання, для того, щоб ви приймали рішення, як далі його використовувати», - додав Євдоченко.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації від Держспецзв'язку.

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18 серпня голова НАЗК повідомила, що під час робочої наради у президента України Петра Порошенка прийнято рішення, що Держспецзв'язок повинен видати сертифікат з технічної безпеки для е-декларування до 31 серпня.

Також вона уточнила, що чиновники будуть подавати електронні декларації про доходи з 1 вересня.

31 серпня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (ДСССЗІ) затвердила рішення про видачу сертифікату для системи електронного декларування.