Росія контролює обстановку і своїх військових на Донбасі з Ростова - Клімкін

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

Глава українського зовнішньополітичного відомства прокоментував заяви Кремля, що нібито Росія має дуже обмежений вплив на Донбасі.

"Це такий погани жарт. Там (на Донбасі - УНІАН) немає незалежних людей від Росії. Військові і вся обстановка там управляється з Ростова, з Росії. Там працюють російські військові і російські спецслужби. Там навіть використовують російську валюту", - заявив Клімкін.

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При цьому глава українського МЗС відстоює позицію необхідності дотримання Мінських угод та продовження переговорів в "нормандському форматі".

"Але Росія затягує час. Вона не демонструє спроб виконувати домовленості, а просто чекає подальшої дестабілізації в Україні і активно намагається дестабілізувати обстановку, очікує майбутні вибори тут, в Європі, і в США. У Росії чомусь вірять, що це може мати дестабілізуючий ефект. Нам треба, щоб Росія рухалася у бік виконання Мінських угод. І саме тому санкції мають важливе значення, солідарність має важливе значення. Політичний тиск також є дуже важливим", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі сумніваються в необхідності прямих переговорів з Україною щодо ситуації на Донбасі.

"Дивлячись про що говорити щодо Донбасу. Тут потрібно розуміти предмет переговорів. Якщо вести мову про реалізацію Мінських домовленостей, то ця реалізація має забезпечуватися Донбасом і Києвом. Потрібно чітко диференціювати предмет (переговорів) - Москва не є учасником цього конфлікту", - підкреслив Пєсков.

За його словами, в тексті Мінських домовленостей "навряд чи ви знайдете пункт, який містить зобов'язання Москви щодо реалізації тих чи інших положень".