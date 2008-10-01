Тимошенко через суд зажене НУ-НС до коаліції?

Окремі депутати фракції БЮТ подали судовий позов для оскарження рішення НУНС про вихід з коаліції.

Про це повідомляють джерела "Української правди" з посиланням на слова прем’єра Юлії Тимошенко, озвучені нею у вівторок ввечері на переговорах.

За словами співрозмовника, на початку переговорів Тимошенко заявила, що "окремі громадяни" подали відповідний судовий позов з мотивацією, що засідання фракції, на якому НУНС мав прийняти рішення про вихід з коаліції, не відбулося, а також, що документи про вихід НУНС з коаліції, були оформлені неналежним чином.

Разом із тим, за словами джерела, присутній на переговорах спікер Арсеній Яценюк підвередив, що всі подані документи були оформлені згідно з регламентом.

Разом із тим лідер фракції НУНС В’ячеслав Кириленко у відповідь на подібні закиди прем’єра здивувався, чому тоді фракції зібралися створювати нову коаліцію, якщо ще існує стара.

"Тоді я не розумію, для чого ми тут зібралися. Давайте почекаємо рішення суду", - сказав Кириленко.

У відповідь прем’єр сказала, що вважає Кириленка "несамостійним політиком".

На це Кириленко відповів, що "після того, як Тимошенко створила у Раді про кремлівську більшість, він також вважає її несамостійним, керованим ззовні політиком".

Перед початком переговорів фракція НУНС визначила офіційних осіб для ведення переговорів, серед яких В’ячеслав Кириленко, Роман Зварич, Тарас Стецьків, Руслан Князевич, Борис Тарасюк.