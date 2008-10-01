Герман благословила коаліцію «трьох» на продовження сварок

Член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що створення коаліції “трьох” є прийнятним виходом для того, щоб не допустити проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо створення коаліції.

Г.ГЕРМАН зауважила, що таким чином Партія регіонів збереже свої сили для участі в президентських виборах.

Водночас Г.ГЕРМАН вважає, що “реанімація коаліції дає плюси лише Блоку Литвина, який зможе розбудовувати свої майданчики для президентських виборів, а для “помаранчевих” це продовження сварок”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ приймає всі ультимативні умови НУ-НС для створення коаліції «трьох».