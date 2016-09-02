Княжицький: Путін шукає союзників для розколу України

Таку думку висловив народний депутат «Народного фронту», Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Микола Княжицький, передає прес-служба партії.

«Путін не вперше намагається відділити Західну Україну, яка не є йому потрібною, і повністю захопити більшу частину території України. Це зірвалося під час військової агресії і тепер очевидно, що Путін шукає собі союзників», - заявив Княжицький.

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«Він вважає, що ці провокативні заяви дозволять йому знайти спільників, в першу чергу в східній Європі, Польщі. Не секрет, що Росія щедро фінансує праворадикальні сили в Польщі, які піднімають питання агресії щодо певної частини української території», - зазначив представник «Народного фронту».

Микола Княжицький висловив думку, що попри шалені кошти, витрачені Російською Федерацією на інформаційну війну, «здорові і прагматичні сили в Україні та Польщі не дозволять зробити будь-які провокації проти нашої держави».