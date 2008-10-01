У Черновецького хочуть, щоб за купівлю квитка у транспорті жаба душила?

Вартість талону на здійснення разової поїздки в столичному наземному транспорті – автобусі, тролейбусі, трамваї - пропонується диференціювати в залежності від місця його придбання.

Так, у проекті розпорядження Київської міськдержадміністрації „Про заходи щодо покращення транспортного обслуговування киян”, оприлюдненому на офіційному веб-порталі столичної влади, зазначено, що рекомендована вартість квитка за одну поїздку автобусом, трамваєм тролейбусом при реалізації за межами рухомого складу складає 1,50 грн., при реалізації в рухомому складі - 2 грн.

В проекті розпорядження також зазначається, що вартість поїздки на столичному фунікулері пропонується підвищити, як і у метрополітені, в 4 рази, тобто до 2 грн. за одну поїздку. Проїздний квиток на місяць на фунікулер коштуватиме 80 грн.

В метро вартість однієї поїздки при придбанні безконтактних проїздних квитків на 1-20 поїздок становитиме 2 грн., на 21-30 поїздок - 1,80 грн., на 31-40 поїздок - 1,70 грн., на 41-50 поїздок - 1,60 грн. При цьому зазначається, що вартість безконтактних проїздних квитків не враховує вартості виготовлення безконтактної картки, заставна вартість якої становить 7 грн.

Згідно з проектом рішення, вартість проїздного квитка для студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів на місяць пропонується встановити на рівні 30 грн. на один вид транспорту (автобус, трамвай, тролейбус), на проїзд у метро та фунікулері – 40 грн.; для учнів шкіл - 15 та 20 грн. відповідно.

На два види транспорту вартість студентського квитка становитиме 55 грн. (два наземних) та 65 грн. (один з яких метро), для школярів відповідно 28 та 33 грн.

На три види наземного транспорту (автобус, трамвай, тролейбус) місячний проїздний для студентів пропонується оцінити у 70 грн., для учнів – 35 грн.; на чотири види транспорту (автобус, трамвай, тролейбус, метрополітен) – відповідно 100 та 50 грн.

Розраховані також проїздні квитки на три види наземного транспорту для киян (автобус, трамвай, тролейбус) в залежності від терміну проїзду: на 1 день - 7,50 грн.; на 5 днів - 27 грн. та на 7 днів - 33 грн.

У проекті розпорядження наголошується, що в довготривалих проїзних квитках збережені тарифи на перевезення пасажирів у розмірі 0,50 грн. Вартість місячних, квартальних та річних карток на проїзд на різні види муніципального транспорту відповідає затвердженим вчора Київрадою граничним рівням вартості цих проїздних.

Також у документі зазначено, що при зміні тарифів на проїзд в міському пасажирському транспорті, що працює у звичайному режимі руху, вартість реалізованих проїздних квитків залишається незмінною на час їх дії, а також у проїздних квитках на термін дії кількість поїздок не обмежується.

Крім того, у документі обумовлено, що дія річних проїздних квитків закінчується 31 грудня 2009 року незалежно від дати придбання.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта, тобто до 29 жовтня ц.р.