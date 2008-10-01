МЗС влаштовує рівень невиконання цільових планів Україна-НАТО

Перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ зазначає, що показник невиконання заходів цільових планів Україна-НАТО, починаючи з 2003 року, коливається у межах від 4 до 9%, що, за його словами, є досить успішним показником.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХАНДОГІЙ повідомив на засіданні комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

За його словами, з 2003 року цільовими планами Україна-НАТО було передбачено виконання близько 2 тис. заходів.

Однією з причин невиконання цих заходів В.ХАНДОГІЙ вважає неприйняття законодавчих актів і недостатній рівень фінансування інформаційної сфери.

Перший заступник глави МЗС повідомив, що цільовим планом на 2008 рік передбачено виконання 402 заходів. У першому півріччі виконано 227 заходів, що за його словами, є недостатнім.

У свою чергу, заступник міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО повідомив, що Міноборони наблизило систему оборонного планування то стандартів НАТО і проводить активну роботу по інформуванню громадян щодо НАТО і активно працює в сфері взаємосумісності Збройних сил України в миротворчих операціях і навчаннях з військовими країн НАТО.

За словами заступника міністра оборони, у першому півріччі відомство започаткувало низку нових проектів, зокрема Україна приєдналася до сил реагування НАТО.

Він зазначив, що в рамках цього заплановано, що в 2008 році двоє штатних офіцерів ЗСУ приєднаються до діяльності сил реагування, а у 2009 році літак Іл-76 візьме участь в транспортних перевезеннях.