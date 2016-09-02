Руйнування військового потенціалу країни відбувалося при керівництві всіх міністрів оборони - Вінник

Про це після засідання комітету з питань національної безпеки і оборони заявив народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка", секретар комітету Іван Вінник.

"Відбувся комітет з питань національної безпеки і оборони за участю Генерального прокурора Юрія Луценка, на якому доповідались результати військової комплексної експертизи щодо подій в України, які трапилися у лютому 2014 році по березень 2015 року. Головний результат експертизи – причинно -наслідковим фактором втрати територіальної цілісності України , загибелі тисячі військових і мирного населення стала військова агресія Російської Федерації. Цьому передували певні умови , а саме, повне руйнування військового потенціалу країни під час керівництва усіма міністрами оборони, починаючи з часів незалежності. Одним з результатів такої політики стало те, що під час першої мобілізації у 2014 році ми змогли зібрати щонайбільше 5 тисяч боєздатних вояків",- зауважив парламентар.

"Крім того, військово- комплексна експертиза вивчала окремі рішення вищого керівництва країни, зокрема, Генерального штабу, під час резонансних , трагічних подій. Висновок: ці помилки не мали визначального значення для того рівня трагічності, який трапився. Зокрема, Іловайський котел трапився у зв’язку з тим, що 3800 військових РФ, гарно озброєних, на сучасній військовій техніці, вторглися на нашу територію і за таких умов українські військові потрапили в Іловайську в оточення. Велись переговори і була домовленість виходити "зеленим коридором", але ці домовленісті цинічно і віроломно були зруйновані з боку бойовиків", - наголосив Іван Вінник.