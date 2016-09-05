Депутат показав, як "великий москвофіл" Льовочкін під час війни добудовує маєток у Конча-Заспі (фото, відео)

Про це у блозі на "Українській правді" повідомив народний депутат Ігор Луценко.

"А тим часом сім'я співвласника телеканалу "Інтер" і великого москвофіла Львочкіна майже закінчила будувати своє гніздо у Кончі-Заспі, під Києвом. У жовтні 14-го року я опублікував зафільмоване з повітря будівництво. Можете порівняти", - написав Луценко і виклав нове відео з будівництва.

Він зазначив, що опубліковане відео зняте у травні 2016 року.

"На цьому відео видно той непересічний прогрес, якого добилися Льовочкіни. Стіни та дах готові, залишилося закінчити оздоблення та озеленити ділянку", - написав Луценко.

Як відомо, ділянка, на якій будують палаци, оформлена на сестру Льовочкіна – Юлію Льовочкіну. Зробила це вона у 2014 році після Євромайдану.

Ділянка має цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Острів сполучається мостом з берегом, де розташований інший вже збудований маєток Юлії Львочкіної, - на ділянках площею 0,42 га.

У вересні 2014 року Державна сільгоспінспекція на прохання прокуратури встановила, що передача земель та будівництво на ділянці під Києвом поблизу Обухова, оформленій у власність сестри екс-голови Адміністрації президента Юлії Льовочкіної – так званому "острові Льовочкіна" – відбувається всупереч законодавству.

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Прокуратура Київської області взялася проводити перевірку законності забудови острова.

Згідно з даними реєстру, у провадженні Обухівського райсуду Київської області перебуває справа про витребування у народного депутата Юлії Льовочкіної 3,24 га землі біля річки Козинка.

До початку розгляду справи представник Льовочкіної подав клопотання про призначення земельно-технічної експертизи, щоб встановити, чи належить спірна ділянка до водного фонду та чи є вона островом.

Києво-Святошинська прокуратура таке клопотання заперечувала, бо не стверджувала у позові, що ділянка є островом, а визначила її як таку, що перебуває у прибережній зоні водного фонду.

Натомість, як вважають у прокуратурі, така експертиза затягне розгляд справи і не дасть можливості суду зробити правильні висновки.

У липні 2016 року суд таки призначив експертизу острова Льовочкіної.

Зокрема, експертиза має з’ясувати, до якої категорії земель відносилися ділянки, коли виділялися первинним власникам рішеннями виконкому Козинської селищної ради з 1998 по 2014 рік, і чи відноситься сьогодні ділянка Льовочкіної до земель водного фонду.

Питання, чи є ділянка островом, експертиза не з’ясовуватиме, оскільки суд зазначив, що у Земельному кодексі немає такої категорії земель, як острів.

Як відомо, у травні Льовочкін завів у французській пресі блог, в якому викладає здебільшого проросійський погляд на Мінські домовленості.

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