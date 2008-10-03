Ющенко привітав учителів зі святом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав шкільних учителів, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів, професорів з професійним святом - Днем працівників освіти.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні глави держави до освітян.

Президент зазначив, що приділяє першочергову увагу зростанню освітнього рівня народу, модернізації національної школи, підвищенню добробуту вчителів та викладачів.

За його словами, сьогодні вже можна говорити про перші конкретні успіхи, яких ми досягли за останні роки. Удосконалюються зміст, форми і методи навчання, впроваджуються сучасні педагогічні та інформаційні технології; Україна приєдналася до Болонського процесу, зробивши євроінтеграцію вітчизняної вищої школи незворотною; обсяги видатків з державного бюджету на освіту мають стійку тенденцію до зростання; послідовно підвищується розмір заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників, стипендій для студентів тощо.

На думку В.ЮЩЕНКА, найважливішим досягненням цього року стало запровадження зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Ця амбітна, суспільно значуща і масштабна реформа має стратегічне значення для забезпечення рівного й справедливого доступу громадян до якісної освіти, переконаний він.

За словами Президента, перед Україною стоїть не менш важливе завдання – поліпшити матеріальний і соціальний стан учителя, який є ключовою фігурою в освіті. Його місія унікальна - творити особистість, громадянина і патріота, виховувати свідомого українця з європейським поглядом на світ.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що особлива увага держави буде звернена на сільські школи як головний просвітницький і культурний осередок села. “Ми маємо повністю завершити їх комп`ютеризацію, комплектацію педагогічними кадрами та привести у належний стан господарсько-побутові умови”, - зауважив він.

Крім того, Президент вважає, що “приєднання України до Болонського процесу вимагає від нас посиленої уваги і особливої відповідальності. Досягнення європейських стандартів у вищій освіті стане важливим і реальним кроком в інтеграції України до Євросоюзу”.

При цьому він висловив переконання, що освітяни і надалі з “вірою, ентузіазмом та на рівні вимог часу вдосконалюватимуть навчально-виховні процеси, забезпечуватимуть належні умови розвитку і творчої самореалізації кожного юного громадянина нашої країни”.

В.ЮЩЕНКО побажав працівникам освіти міцного здоров`я, щастя, миру і добра, нових успіхів на освітянській ниві.