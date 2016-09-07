Стали відомі деталі придбання Лещенком дорогої квартири в Києві: рахунок в "Сбербанке России" і його "власні гроші"

Це випливає з договору на купівлю нардепом квартири по вулиці Івана Франка, 11 у Шевченківському районі Києва, який оприлюднив на своїй сторінці у Facebook адвокат Олексій Шевчук.

Згідно з договором, придбана Лещенком квартира загальною площею 192 кв. м складається з 4 кімнат. При цьому ринкова вартість зазначеної нерухомості становить 5 млн 296 тисяч гривень.

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"Продаж здійснено сторонами за 7 млн 550 тисяч гривень без ПДВ, які покупець сплачує продавцю через перерахування грошових коштів зі свого поточного рахунку, який відкрито у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) на поточний рахунок продавця, який відкритий в Київській філії АТ "Місто Банк" до 2 вересня 2016 року", - сказано в договорі.

Однак, пізніше в пункт договору про перерахунок коштів були внесені зміни, і замість "Сбербанку" з боку покупця став фігурувати рахунок в "БТА Банку".

У той же час Лещенко при складанні договору вказав, що витрачені на придбання квартири кошти є його "особистою власністю".

"Лещенко Сергій Анатолійович (покупець) довів до відома директора ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" Паршакова Олександра Євгеновича, що на момент підписання цього договору він у шлюбі не перебуває, ні з ким не проживає однією сім'єю без укладення шлюбу, грошові кошти, що витрачені на покупку квартири, є його особистою власністю", - зазначається в договорі.

Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат Сергій Лещенко придбав квартиру в новобудові в центрі Києва загальною площею 192 квадратних метра. Сам Лещенко на своїй сторінці у Facebook підтвердив інформацію про квартиру і пояснив походження коштів на таку покупку.