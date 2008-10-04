Президент привітав Чернівці з 600-літтям

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь в урочистому засіданні, присвяченому 600-літтю першої писемної згадки про Чернівці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у своєму привітанні глава держави особливо відзначив європейський характер цього міста і його значний внесок в розвиток української культури. «Чернівці - єдині й неповторні. Це унікальна перлина в короні України. Місто, в яке закохуються, місто яким милуються... Безумовно, вся Україна гордиться своїм містом над Прутами за його красу, за його український дух, за його європейськість», - відзначив В.ЮЩЕНКО.

«Чернівці - це відкрита брама України до об`єднаної Європи. Упевнений, що мешканці Буковини повністю розділяють курс європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави», - сказав Президент.

Серед видатних постатей, творчість або життя яких були пов`язані із Чернівцями, В.ЮЩЕНКО назвав Юрія Федьковича, Ольгу Кобилянську, Степана Смаль-Стоцького, Осипа Маковея, Івана Миколайчука, Володимира Івасюка. «Це унікальний простір української, європейської та світової культури», - сказав Президент, назвавши таку кількість блискучих діячів «винятковим феноменом» невеликого міста. На думку В.ЮЩЕНКА, невипадковим також було, що саме в Чернівцях ще в 1989 році відбувся перший фестиваль «Червона рута», який «надихнув тисячі молодих українців на боротьбу за незалежність України».

Президент окремо відзначив, що Чернівці, безумовно, є одним «з основних інтелектуальних центрів України», де нині здобувають освіту понад 40 тис студентів. Він наголосив, що йдеться про «велику інтелектуальну й творчу силу, яка є справжньою запорукою нашої європейської перспективи».

В.ЮЩЕНКО висловив вдячність усім мешканцям Чернівців та області «за вагомий внесок у творення і розбудову Української держави», їхню наполегливу працю на зміцнення в тому числі економічної потужності нашої країни.

Після виступу Президент вручив державні нагороди працівникам підприємств, установ та організацій міста.