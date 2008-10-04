Симоненко визначився: він проти федерального принципу

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що дії Всеукраїнського об`єднання «Свобода» в Криму спрямовано на розчленовування України.

Про це лідер комуністів заявив в ефірі Севастопольської державної регіональної телерадіокомпанії, коментуючи ініціативу ВО «Свобода» про зміну статусу Криму.

П.СИМОНЕНКО, зокрема, сказав: «йдеться про провокації, які порушують суспільний настрій і відроджують затухаючі конфлікти й суперечності, які були раніше. Зокрема й у Криму. І ось ці заморожені конфлікти, як правило - вчені про це говорять - вони реанімуються для того, щоб вирішувати, так скажемо, далекі за цілями завдання. Одна з них - це розчленування України, підбурювання в Криму суперечностей, можливість втягнути Росію в ці розбірки, і, таким чином, по суті справи, прискорити процес відходу України від слов`янського простору і від стратегії у взаємовідносинах з Росією».

При цьому П.СИМОНЕНКО запевнив: «ми все зробимо, щоб не допустити цього». Як вважає лідер українських комуністів, «ми маємо серйозно ставитися до цих, так званих витівок «Свободи».

П.СИМОНЕНКО заявив, що КПУ підтримує спеціальний статус Севастополя. Він зазначив, що сьогодні «ставився б обережно до ідеї федерального устрою України». «Тому що це, по суті справи, можливість представити регіони як вотчину для великого капіталу офіційно», - вважає лідер КПУ. «Ось, уявіть собі, виберуть німецький принцип - декілька земель. До речі, КУЧМА опрацьовував це питання, 9 земель хотіли у нас зробити. Це 9 парламентів, 9 урядів, це, по суті, частково ті закони, які мають відношення до земель, це, безумовно, правоохоронна система, тобто, по суті справи, в руках великого капіталу опиниться дуже серйозна сила - розділяй і володарюй», - сказав П.СИМОНЕНКО.

На його думку, «федеральний принцип може сьогодні дуже серйозно вдарити по бюджетному процесу». Як сказав він, в Україні на сьогодні «лише два регіони є донорами республіканського бюджету - Донбас і місто Київ. Тому, в даній ситуації можуть виникнути суперечності між донорами, і тими, хто сьогодні, на жаль, користується цими результатами».