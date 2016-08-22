Рада має дати відповідь на рішення польського Сейму щодо Волинської трагедії - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання прес-клубу МЗС.

Посол нагадав свою позицію, що українські та польські політики і парламентарії повинні зустрітися, щоб прояснити позиції щодо трагедії на Волині. На його думку, щодо цього питання повинна бути відповідь Верховної Ради.

"Я не бачу такого загострення в українсько-польських відносинах, тому що загострення, це такий розрив... Але навіть після прийняття цієї постанови вони висловили свої позиції. Я думаю, що наша Верховна Рада, напевно, мала би також зробити заяву, якусь позицію зайняти по відношенню до цього рішення. Була заява Комітету у закордонних справах, тоді не збирався наш парламент, бо вже був у відпустці, але думаю, що певну позицію ми повинні зайняти", - сказав Дещиця.

"Ми повинні зайняти також певну позицію до тих подій, які сталися на Волині. Але ці заяви чи ці рішення не можуть бути в жодному випадку направлені на ескалацію двосторонніх відносин", - сказав Дещиця.

Посол наголосив, що треба говорити правду і нічого не приховувати.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня Сейм Польщі проголосував за постанову, якою визнав події на Волині у 1943-45 роках "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої".

День 11 липня, згідно з проголосованим документом, проголошується національним днем пам’яті жертв цього геноциду.

Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 73-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Українці та польські історики по-різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії.

Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків. Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

У липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію "геноцидом" поляків.

8 липня Сенат Польщі ухвалив резолюцію, в якій закликав Сейм встановити 11 липня національним днем пам’яті жертв «геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої».

Раніше низка українських експертів та політиків заявляли, що ухвалення Сеймом постанови у такій редакції може призвести до погіршення відносин між Україною та Польщею.