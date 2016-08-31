Парламенти Польщі, України та Литви виступлять зі спільною заявою щодо трагічних подій історії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України з посиланням голову ВР Андрія Парубія.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, Парубій під час брифінгу у Варшаві заявив, що він виступив з ініціативою підготувати спільну заяву від імені парламентів Польщі, України і Литви з оцінкою трагічних подій, які сталися на цих землях внаслідок дій імперіалістичних режимів минулого століття.

"Я виступив з ініціативою, щоб ми підготували спільну заяву наших парламентів – і українського, і польського, і литовського з оцінкою тих подій, які відбулись на наших землях. Немає сумнівів, що це стало причиною і джерелом для трагічних подій, які відбувались на наших землях. Немає сумнівів, що той самий агресор, який в 39 році проводив репресії супроти поляків, українців, литовців, так само сьогодні з тим самим мотивом імперіалістичним проводить атаки і проводить агресивну політику щодо України", - сказав Парубій.

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На переконання Парубія, «якщо ми повернемось до традиції давати спільну оцінку, до традиції шукати і визначати джерело загроз для наших держав, то і Польща, і Литва, і Україна стануть сильнішими і потужнішими, зможуть подолати непорозуміння і розбіжності, які виникали в історичних дискусіях".

"Я побачив підтримку маршалка Курчиньского, я завтра зранку буду мати телефонну розмову зі спікером литовського парламенту. Я сподіваюсь, що я отримаю підтримку і від литовського парламенту. І я вважаю, що коли три парламенти, можливо, навіть одномоментно приймуть подібну заяву з оцінкою тих подій, які відбувалися на наших землях, наголошуючи, що подібна загрозі існує і сьогодні, це допоможе нам подолати ті розбіжності які виникли між нами і допоможе нам стати сильнішими", - підкреслив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Сейм Польщі проголосував за постанову, якою визнав події на Волині у 1943-45 роках "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої".

Українці та польські історики по-різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії.