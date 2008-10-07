Держкомстат порахував інфляцію у вересні

Як повідомив Держкомстат України, інфляція у вересні 2008 року склала 1,1%. Це нижче, ніж у вересні 2007 року (2,2%) і у вересні 2006 року (2,0%).

Минулого місяця продовжилося зниження інфляції в річному вимірюванні. У вересні 2008 року до вересня минулого року інфляція опустилася до відмітки в 24,6%, тоді як в серпні річна інфляція дорівнювала 26,0%, в липні – 26,8%, в червні – 29,3%, в травні – 31,1% (максимальне значення цього року).

Вперше в 2008 році у вересні відбулося зниження цін виробників промислової продукції – на 1,8%.

Індекс споживчих цін з початку року склав у вересні 116,1%, індекс цін виробників – 134,0%.

У вересні в порівнянні з серпнем відбулося подорожчання: продуктів харчування – на 0,3%; алкогольних напоїв і тютюнових виробів – на 2,0%; одягу і взуття – на 0,3%; житлово-комунальних послуг – на 3,8%; предметів домашнього ужитку і побутової техніки – на 0,8%; охорони здоров`я – на 0,9%; відпочинку і культури – на 0,9%; освіти – на 21,2%; ресторанів і готелів – на 1,2%; різних товарів і послуг – на 1,8%.

Подешевшали минулого місяця: транспорт і транспортні послуги – на 1,1%; зв`язок – на 0,1%.

Найсильніше подорожчала у вересні 2008 року по відношенню до серпня вища освіта – на 27,5%. І хоча це традиційно пов`язано з початком навчального року, проте у вересні 2007 року даний показник дорівнював лише 15,0%, а у вересні 2006 року – 15,3%.

З продуктів харчування найбільше зростання цін минулого місяця спостерігалося на яйця – на 12,6%.