Завтрашнє засідання уряду проходитиме без представників ЗМІ

Завтрашнє засідання Кабінету Міністрів України проходитиме за відсутності представників ЗМІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

За інформацією прес-служби, після завершення засідання уряду планується прес-конференція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, про час проведення якої буде повідомлено пізніше.

Як повідомляв УНІАН, завтра на 8.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив консультації щодо розпуску парламенту.