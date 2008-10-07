Завтрашнє засідання уряду проходитиме без представників ЗМІ
22:31, 07 жовтня 2008Політика
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Після засідання - прес-конференція Тимошенко
Завтрашнє засідання Кабінету Міністрів України проходитиме за відсутності представників ЗМІ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.
За інформацією прес-служби, після завершення засідання уряду планується прес-конференція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, про час проведення якої буде повідомлено пізніше.
Як повідомляв УНІАН, завтра на 8.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив консультації щодо розпуску парламенту.
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