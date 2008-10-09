Народна самооборона вже цурається своєї назви

«Народна самооборона» поки що не визначилася, в якому форматі братиме участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від НУ-НС, член депутатської групи «Народна самооборона» Володимир АР’ЄВ.

За його словами, остаточне рішення з цього приводу буде прийнято сьогодні або завтра.

В.АР’ЄВ зауважив, що на даний момент обговорюється декілька варіантів участі «Народної самооборони», зокрема і в блоці із однією з демократичних сил.

В той же час він запевнив, що "Народна самооборона" за жодних умов не піде на вибори з «Нашою Україною».

Більше того, наголосив народний депутат, члени "Народної самооборони" схиляються до того, щоб не брати участі у дострокових виборах під назвою «Народна самооборона», оскільки це дуже тісно переплітається і пов’язується з партією «Наша Україна».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА, зокрема, заявляла, що Політрада «Нашої України» схиляється до того, щоб іти окремо на дострокові вибори, оскільки потім значно легше створювати фракцію, а «не збирати людей, кожен з яких думає щось своє».