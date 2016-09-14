Статус-кво на Донбасі не буде, російські війська повинні залишити Україну - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини.

"Донбас - це невід'ємна частина України. Це мільйони громадян України, статус-кво - це фактично протекторат російських військових, російських спецслужб, а нам необхідно повернути українським громадянам мир і просто нормальне життя, щоб вони почувалися там людьми. Сьогодні людьми вони там не почуваються", - сказав Клімкін.

Читайте такожГлава МЗС Франції заявив про важливість надання особливого статусу Донбасу

Він зауважив, що Росія практично робить Донбас своєю колонією, а логіка Мінських домовленостей полягає в тому, що РФ має залишити Донбас, а міжнародна спільнота отримати контроль над ним. Після проведення на Донбасі вільних і чесних виборів необхідно відбудовувати нормальне життя "за допомогою наших друзів", наголосив Клімкін.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ України та Франції заявив, що сьогодні опівночі на Донбасі набере чинності режим припинення вогню, який триватиме щонайменше тиждень.