НАБУ заявляє, що розслідування справи Авакова триває

Як повідомляється на сторінці НАБУ в Facebook, Генеральна прокуратура України 2 липня внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості «щодо ймовірно протиправних дій (незаконного відчуження земельної ділянки площею 18,1465 га) із боку службових осіб Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області та АТ «Інвестор».

Читайте такожУ ГПУ розповіли, про що йшлося у заяві на Авакова

Кримінальне провадження було зареєстроване за заявою виконавчого директора ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 14 липня матеріали цього провадження були передані до Національного антикорупційного бюро України.

В НАБУ наголосили, що досудове слідство за вказаними фактами, в тому числі й прийняття рішення про його завершення, належить до компетенції детективів Бюро. «Генеральна прокуратура, відповідно до чинного законодавства, не може закрити цю справу. Наразі досудове розслідування триває, про його результати Національне бюро поінформує громадськість додатково», - сказано у повідомленні.

Читайте такожЦентр протидії корупції побачив "підводні камені" в заяві ГПУ щодо справи проти Авакова

Як повідомляв УНІАН, напередодні генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ порушила кримінальну справу проти Авакова. "Я в день отримую (листи) від декількох десятків людей, в тому числі і від пана Шабуніна, за листом якого так само порушив кримінальну справу, ви не повірите на кого, на міністра внутрішніх справ Авакова, бо всі однакові. Всі звернення в ГПУ мають однаковий процесуальний статус", - заявив Луценко.

Сьогодні перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук повідомив, що в заяві Центру протидії корупції стосовно Авакова йдеться про факт 15-річної давнини щодо правомірності виділення земельної ділянки. "Немає кримінального провадження відносно Арсена Авакова. Є рішення суду на підставі звернення Центру протидії корупції. Суд зобов'язав Генпрокуратуру для перевірки відкрити кримінальне провадження, і в рамках підслідності справу направлено до Національного антикорупційного бюро, де після перевірки буде закрито за відсутністю складу злочину", - сказав Сторожук.