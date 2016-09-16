Робота над створенням антикорупційних судів в Україні має розпочатися якнайшвидше, ЄС допоможе - Ган

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

Ган відзначив значну увагу до питань незалежної роботи антикорупційних установ в Україні.

"Ми дуже сподіваємося, що вони зможуть працювати в незалежний спосіб із використанням усіх можливих інструментів, і також, що ця робота відбуватиметься без зайвої конкуренції між ними", - сказав він.

Єврокомісар зауважив, що також "якнайшвидше має розпочатися робота щодо створення антикорупційних судів для того, щоб завершити формування всієї цієї системи, всього спектру цих органів".

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"Антикорупційні суди залишаються одним з елементів, яких не вистачає", - додав він.

Так, Ган закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити відповідне законодавство щодо створення антикорупційних судів. Крім того, він закликав започаткувати відповідну конкурентну процедуру відбору до них суддів.

"Міжнародна спільнота готова долучитися до цієї роботи, до підготовчої роботи. А також, у разі необхідності, власне і до процедур відбору і затвердження суддів", - сказав він.

За його словами, Європейський Союз допоможе Україні в посиленні спроможності новостворених антикорупційних установ. Така програма передбачає три основні напрямки.

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"В першу чергу ми хотіли би посилити спроможності новостворених антикорупційних установ щодо проведення розслідувань, щодо проведення заходів, пов'язань із притягненням до відповідальності. І що дуже важливо - щодо застосування належних санкцій, заходів покарання винних", - сказав єврокомісар.

Ган додав, що ця програма стосуватиметься новостворених антикорупційних установ - НАБУ, САП, Національної агенції з питань запобігання корупції та майбутніх антикорупційних судів.

Крім того, як зауважив єврокомісар, у ЄС хотіли б допомогти ВР, зокрема, антикорупційному комітету, посилити спроможності щодо аналізу та вивчення законодавства, пов'язаного з питанням корупції.

"Ми також плануємо в рамках цієї ініціативи створити певну консультативну раду в складі міжнародних експертів, які будуть допомагати Верховній Раді вирішувати це питання", - сказав єврокомісар.

Серед іншого, він відзначив, що в рамках цієї ініціативи ЄС хоче посприяти залученню громадськості та ЗМІ до антикорупційної діяльності, зокрема, на регіональному рівні.

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Ган зауважив, що постійна стурбованість ЄС полягає в тому, аби антикорупційні реформи не були призупинені внаслідок нестачі ресурсів або експертної підтримки.

"Ми плануємо запровадити і надати цілий спектр можливих інструментів. Це експертна підтримка, навчання, постачання ІТ-обладнання, гранти для певних організацій громадянського суспільства, які працюють у сфері протидії корупції", - додав єврокомісар.