МЗС відповіло на блокування роботи посла України на засіданні Ради СНД, який тицьнув Путіна носом в анексію Криму (відео)

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України у зв’язку із блокуванням роботи представника України у засіданні Ради глав держав СНД 16 вересня 2016 року.

Зазначається, що Україна обурена позбавленням права участі у засіданні Ради глав держав СНД у вузькому складі глави делегації України Посла України у Киргизькій Республіці Миколи Дорошенка та спробами Виконавчого комітету СНД блокувати його роботу на засіданні Ради глав держав СНД у розширеному складі, зокрема під час процедури підписання її підсумкових рішень.

В МЗС пояснили, що Україна взяла участь у засіданні з метою обстоювання принципової позиції нашої держави з важливих питань його порядку денного, зокрема, щодо передачі з початку наступного року головування у Співдружності Російській Федерації та проведення перепису населення раунду 2020 року.

«Україна виступає категорично проти головування в СНД Російської Федерації, яка незаконно окупувавши частину суверенної території України – Автономну Республіку Крим і м. Севастополь, здійснюючи акти збройної агресії на сході України, грубо порушує фундаментальні норми і принципи міжнародного права, у т.ч. ті, що закладені в основу СНД», - наголосили у зовнішньоекономічному відомстві.

Українська сторона заявляє, що Росія не може головувати в СНД до повного відновлення Україною суверенітету над тимчасово окупованими територіями Автономної Республіки Крим і м. Севастополь; повного виконання Росією Мінських угод в частині виведення з окремих районів Донецької і Луганської областей України всіх незаконних збройних формувань, що управляються, контролюються і фінансуються з Москви, а також їхньої військової техніки й озброєння; звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних громадян України; відновлення конституційного ладу і правопорядку на всій території Донецької та Луганської областей України; відновлення контролю уряду України над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

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«Україна також заявляє, що наміри РФ легітимізувати спроби анексії АР Крим і м. Севастополь шляхом поширення на них перепису будуть нелегітимними та нікчемними, а населення, яке проживає на цій території, залишається населенням України», - наголосили в МЗС.

Разом з тим у заяві зазначається, що, незважаючи на спроби Виконкому СНД зірвати роботу делегації України, позицію Української держави було виголошено у ході розширеного засідання Ради глав держав СНД, а тексти відповідних заяв України – долучено до підсумкових рішень саміту.

Виконавчому комітету СНД з приводу згаданого інциденту надіслано офіційну ноту, у якій заявлено рішучий протест у зв’язку з блокуванням роботи України на засіданні, а також висловлено вимогу щодо надання невідкладних офіційних роз’яснень та вжиття вичерпних заходів з метою унеможливлення подібних провокацій у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня в Бішкеку відбулось засідання глав держав СНД, присвячене 25-річчю цієї організації.

5 лютого 2016 р. міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що не бачить перспективи перебування України в СНД. Міністр нагадав, що формально Україна не є членом СНД.

Нагадаємо, під час саміту СНД в Киргизстані глава української делегації Микола Дорошенко вказав президенту Росії Володимиру Путіну на порушення міжнародного законодавства - анексію Криму та сприяння військовому конфлікту на Донбасі.