Порошенко на зустрічі із Жемчуговим і Супруном заявив, що їхньому звільненню з полону сприяли його переговори з Путіним

Як передає кореспондент УНІАН, звільнені з полону бойовиків Жемчугов та Супрун прибули до Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами, де їх зустрів Порошенко.

У своїй промові глава держави наголосив, що додому повернуто справжніх Героїв.

"Володю Жемчугова - справжнього Героя, людину, яку постійно тиснули на те, що "Україна про тебе забула і за тебе ніхто не бореться...". Я хочу, щоб зараз почув весь світ: ми своїх не кидаємо", - сказав він.

Він підкреслив, що, незважаючи на тиск, українці не зламалися.

"Юра був і залишається працівником міжнародної організації, і розрахунок був дуже простий – ні мандат ООН, ні мандат ОБСЄ - ніхто не був здатен захистити, якщо вони вирішать залякати, затягти, взяти в полон, але ні Володимир, ні Юрій не зламалися", - зауважив глава держави.

Президент заявив, що звільненню з полону бойовиків на Донбасі Володимира Жемчугова та Юрія Супруна сприяли його особисті переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Величезна багатомісячна робота по поверненню українських героїв Володі Жемчугова та Юри Супруна, робота, в якій були задіяні і рідні, і близькі, і дружини, і вся наша (гуманітарна – УНІАН) група в Тристоронній контактній групі, і спецслужби. І, безумовно, мої особисті переговори з Путіним призвели до того, що після довгого часу, коли нам не вдавалося витягнути жодного з українських заручників, – відпустили двох дуже знакових людей", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, на Донбасі з полону бойовиків було звільнено ще двох українців: Жемчугова і Супруна.

Тяжкопораненого Жемчугова, в якого ампутовані кінцівки та вибиті очі, терористи утримували у полоні близько року.

Співробітника ООН Супруна – з квітня поточного року.