Гройсман запевняє, що боротьба з бандитизмом буде одним із пріоритетів роботи уряду

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "1+1" у неділю, повідомляє урядова прес-служба.

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"Ми підтримуємо карний розшук у країні, тому що треба боротися із корупцією, треба боротися із корупціонерами, але треба боротися і з бандитизмом, з тим, хто може грабувати людей, з тим, хто може вбивати людей і калічити. Це наше завдання, з яким ми впораємося", - наголосив прем’єр.

Гройсман зазначив, що боротьба із бандитизмом - один з пріоритетів роботи уряду.

"Ми будемо абсолютно нетерпимі по відношенню до розбоїв, грабувань, рекету", - запевнив прем’єр-міністр.