Лещенко підтвердив, що має ще одну квартиру
Народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Сергій Лещенко визнав, що має ще одну квартиру, проте відмовився повідомити, за яких обставин він її отримав.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.
Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, за яких обставин він набув у 2010 році право власності на квартиру в Києві по вулиці Гетьмана, Лещенко зазначив: “Жодної квартири у подарунок я не отримував. А що стосується пояснення джерел моїх доходів, то НАБУ провела детальну перевірку, всю історію моїх доходів, документи ще радянських часів про походження цієї нерухомості, яка значиться у декларації на моє ім'я”.
Після повторного запитання про квартиру на вулиці Гетьмана, звідки вона взялася, Лещенко сказав: “Наступне запитання...”. А потім все ж додав: “Ця квартира, про яку ви згадуєте, не була мною отримана в подарунок, і вона з'явилася в 2006 році”.
На уточнююче запитання, чи Лещенко її придбав, він не відповів.
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Як повідомлялося, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.
Крім того, пізніше з’явилася інформація, що Лещенко під час президентства Віктора Януковича безкоштовно отримав квартиру на вул. Вадима Гетьмана в Києві. Зокрема, відповідні скани документів опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Андрій Дзиндзя.
“А давайте запитаємо у Сергія Лещенка, за які такі заслуги перед державою Сергій отримав безкоштовно квартиру від режиму Януковича? Будинок, в якому Сергій отримав квартиру, в народі називають “будинком Тігіпко”. Під час отримання квартири від держави, Тігіпко був на посаді віце-прем’єра в уряді Азарова”, – написав Дзиндзя.