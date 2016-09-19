Лещенко підтвердив, що має ще одну квартиру

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, за яких обставин він набув у 2010 році право власності на квартиру в Києві по вулиці Гетьмана, Лещенко зазначив: “Жодної квартири у подарунок я не отримував. А що стосується пояснення джерел моїх доходів, то НАБУ провела детальну перевірку, всю історію моїх доходів, документи ще радянських часів про походження цієї нерухомості, яка значиться у декларації на моє ім'я”.

Після повторного запитання про квартиру на вулиці Гетьмана, звідки вона взялася, Лещенко сказав: “Наступне запитання...”. А потім все ж додав: “Ця квартира, про яку ви згадуєте, не була мною отримана в подарунок, і вона з'явилася в 2006 році”.

На уточнююче запитання, чи Лещенко її придбав, він не відповів.

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Як повідомлялося, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

Крім того, пізніше з’явилася інформація, що Лещенко під час президентства Віктора Януковича безкоштовно отримав квартиру на вул. Вадима Гетьмана в Києві. Зокрема, відповідні скани документів опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Андрій Дзиндзя.

“А давайте запитаємо у Сергія Лещенка, за які такі заслуги перед державою Сергій отримав безкоштовно квартиру від режиму Януковича? Будинок, в якому Сергій отримав квартиру, в народі називають “будинком Тігіпко”. Під час отримання квартири від держави, Тігіпко був на посаді віце-прем’єра в уряді Азарова”, – написав Дзиндзя.