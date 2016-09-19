Луценко: я не можу набрати прокуратуру з нуля, розігнавши всіх, я в це не вірю

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Верховній Раді.

"Я не можу набрати прокуратуру з нуля, як говорять деякі гарячі голови: розігнати всіх і взяти всіх нових. Я в це не вірю, бо я вірю в мікс старих професіоналів і молодої енергії", - заявив Луценко.

Як стверджує генпрокурор, таке поєднання кадрів "дає можливість знати історію хвороби, але приймати нові, можливо, інноваційні рішення".

"Я думаю, що щонайменше 30% слідчих мають бути тими, хто знає, як було раніше, хто знає історію хвороби тої чи іншої криміногенної зони, але дуже важливо, щоб у колектив прийшла молодь, яка знає нові технології, має свій кут бачення", - заявив Луценко.

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Також він підтримує залучення до роботи в органах прокуратури більшої кількості жінок.

"Буквально у ці дні відбувається конкурс на кожного третього керівника місцевих прокуратур, а також на 500 вакансій працівників у цих органах. Я буду робити все, щоби ці працівники прийшли з поза системи", - сказав Луценко.

Генпрокурор визнає, що нові люди можуть на початку робити помилки, але сподівається, що їм вдасться "створити нову культуру відносин між робітниками прокуратури і суспільством". За його словами, ці відносини повинні перейти від бізнесових корумпованих до виключно служінню суспільству і закону.

"Чим більше людей з юридичною освітою, але з-поза системи, зайде до нас, тим більший результат я очікую", - сказав Луценко.