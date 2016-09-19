Порошенко заявив про необхідність відновлення посади спецпредставника ООН з питань ВПО

Про це він сказав на засіданні високого рівня Генеральної асамблеї ООН, присвяченому збільшенню потоків біженців та мігрантів у світі, повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, президент наголосив на важливості політичної декларації, яка має бути сьогодні ухвалена і яка пропонує інклюзивні рамки для розвитку подальшого співробітництва та координації зусиль світового співтовариства.

Він зазначив, що цей документ приділяє належну увагу ключовим аспектам людської міграції, включаючи необхідність боротьби з ксенофобією, дискримінацією, торгівлею людьми.

Президент також нагадав, що Україна стала однією з перших європейських країн, яка ще у 1998 році криміналізувала відповідальність за торгівлю людьми.

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Порошенко закликав забезпечити належне фінансування програм ООН з тим, щоб ліквідувати розрив між виділенням коштів та реальними гуманітарними потребами та привітав той факт, що декларація закладає підвалини для реагування на потреби внутрішньо переміщених осіб.

«Їхній захист та підтримка – це наш моральний та політичний обов’язок», - сказав президент.

Глава української держави заявив про необхідність відновлення посади спеціального представника генерального секретаря ООН з питань внутрішньо переміщених осіб.

Порошенко також закликав розробити міжнародний механізм захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

«Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності захисту прав внутрішньо переміщених осіб», - цитує слова президента його прес-служба.

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Порошенко наголосив, що безпрецедентна міграційна криза та наплив біженців стали важливим екзаменом для всього людства - понад 250 мільйонів людей з різних причин залишили свої домівки.

«Ця глобальна криза вимагає від нас спільної відповідальності та скоординованих зусиль. Тому сьогодні я б хотів висловити свою солідарність з тими, хто, проти своєї волі, був змушений покинути рідні домівки», - сказав президент.