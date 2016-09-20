Віце-спікер Ради про нелегітимність Держдуми: ми проти спроб не визнавати лише кримських депутатів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

Вона розповіла, що 264 народні депутати України проголосували за заяву- звернення до колег в усьому світі не визнавати вибори до Держдуми РФ.

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"Ми не сприймаємо спроб зайняти в цьому питанні напівпозицію і вжити напівзаходів, як це сьогодні робить світ: мовляв, ми не визнаємо повноваження чотирьох кримських депутатів. А "няш-мяш" - Поклонську - у списку партії "жуликов и воров" визнаєте? А інших "видатних" кримчан? А на той факт, що прізвища сотень тисяч кримчан незаконно були включені до виборчих бюлетенів через насильницьке нав'язування російського громадянства, визнаєте?" - висловила обурення Геращенко.

Віце-спікер Ради наголосила, що українські парламентарі будуть відстоювати цю позицію на всіх міжнародних майданчиках і в усіх міжпарламентських делегаціях та асамблеях.

"Настає момент істини для ПАРЄ, ПА НАТО і ПА ОБСЄ: чи готові їхні члени сісти в одній залі з нелегітимними депутатами Держдуми", - підсумувала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила постанову про невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи Російської Федерації сьомого скликання, їхніх результатів та правових наслідків, та відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Держдуми.