В ЄС анонсували візит до Києва президента Ради Європи та комісара з торгівлі
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Г'ю Мінгареллі заявляє, що наступного тижня у Києві очікуються президент Європейської Ради Дональд Туск та комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання робочої сесії четвертого засідання Парламентського комітету асоціації Україна - Європейський Союз.
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Як зазначив дипломат, впродовж останніх декількох місяців Україна та ЄС мали дуже інтенсивний розвиток відносин.
"Декілька тижнів тому у Братиславі наші міністри закордонних справ детально обговорювали виконання Мінських угод з міністрами країн "Східного партнерства", і впродовж останніх десяти днів ми приймали в Києві віце-президента Шевковича, віце-президента Домбровскіса, комісара Гана. Наступного тижня ми прийматимемо президента Туска і комісара Мальмстрьом", - заявив Мінгареллі.