В ЄС анонсували візит до Києва президента Ради Європи та комісара з торгівлі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання робочої сесії четвертого засідання Парламентського комітету асоціації Україна - Європейський Союз.

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Як зазначив дипломат, впродовж останніх декількох місяців Україна та ЄС мали дуже інтенсивний розвиток відносин.

"Декілька тижнів тому у Братиславі наші міністри закордонних справ детально обговорювали виконання Мінських угод з міністрами країн "Східного партнерства", і впродовж останніх десяти днів ми приймали в Києві віце-президента Шевковича, віце-президента Домбровскіса, комісара Гана. Наступного тижня ми прийматимемо президента Туска і комісара Мальмстрьом", - заявив Мінгареллі.