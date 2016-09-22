Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН резолюцію про порушення прав людини в Криму – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН.

Читайте такожУкраїна закликала ООН та ОБСЄ здійснювати моніторинг прав людини в Криму та на Донбасі

«У цьому році ми хотіли б винести це питання (дотримання прав людини в Криму) на увагу Генеральної асамблеї ООН і направити відповідний проект резолюції щодо ситуації у сфері прав людини на території окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Ця резолюція повинна стати неупередженою оцінкою ситуації в галузі прав людини на окупованій території, яка буде розглядатися всією сім'єю ООН», - заявив Порошенко.

Він закликав всі країни-члени ООН підтримати ініціативу України.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко вважає, що наступний генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй має без компромісів виконувати Статут ООН та використовувати усі інструменти та засоби у разі виникнення загрози миру і безпеці.