Порошенко: наступний генсек повинен без компромісів діяти за статутом ООН
Президент України Петро Порошенко вважає, що наступний генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй має без компромісів виконувати Статут ООН та використовувати усі інструменти та засоби у разі виникнення загрози миру і безпеці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН.
«В цьому році ми будемо призначати наступного генерального секретаря ООН. Я вважаю, що кандидат на цю важливу посаду, в доповненні до його або її високих професійних якостей, має в першу чергу без компромісів ставитись до Статуту ООН, по-друге, має бути готовим рішуче використовувати усі інструменти та засоби, які є в його розпорядженні, в тому числі ті, які передбачені відповідно до статті 99 Статуту ООН, в разі виникнення загрози миру і безпеці», - заявив він.
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«Ми очкуємо, що як Рада безпеки, така і Генеральна асамблея зроблять правильний вибір», - додав він.
Порошенко зауважив, що Україна як чинний непостійний член Ради безпеки буде невпинно працювати над цією метою.
Як повідомляв УНІАН, у ході 71-ї сесії Генасамблеї ООН планується обрання нового генерального секретаря організації, який з 1 січня 2017 року змінить Пан Гі Муна.