Порошенко: наступний генсек повинен без компромісів діяти за статутом ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН.

«В цьому році ми будемо призначати наступного генерального секретаря ООН. Я вважаю, що кандидат на цю важливу посаду, в доповненні до його або її високих професійних якостей, має в першу чергу без компромісів ставитись до Статуту ООН, по-друге, має бути готовим рішуче використовувати усі інструменти та засоби, які є в його розпорядженні, в тому числі ті, які передбачені відповідно до статті 99 Статуту ООН, в разі виникнення загрози миру і безпеці», - заявив він.

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«Ми очкуємо, що як Рада безпеки, така і Генеральна асамблея зроблять правильний вибір», - додав він.

Порошенко зауважив, що Україна як чинний непостійний член Ради безпеки буде невпинно працювати над цією метою.

Як повідомляв УНІАН, у ході 71-ї сесії Генасамблеї ООН планується обрання нового генерального секретаря організації, який з 1 січня 2017 року змінить Пан Гі Муна.