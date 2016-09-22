Президент Латвії на Генасамблеї ООН закликав РФ припинити окупацію Криму

Про це повідомляє Центр Новин ООН.

Як наголосив президент Латвії, всі країни, включаючи Росію, повинні виконувати свої зобов`язання в рамках міжнародного права і поважати кордони суверенних держав.

«Латвія разом з усім міжнародним співтовариством продовжуватиме підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексію Криму. Вона повинна припинитися», - сказав Вейоніс.

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Також він сказав, що міжнародне співтовариство має сприяти мирному врегулюванню конфлікту в Україні, а сторони мають дотримуватися Мінських домовленостей.

Вейоніс зазначив, що Латвія підтримує Україну на шляху проведення реформ і надає їй гуманітарну допомогу.