У Львові - фестиваль кави

17-19 жовтня у Львові проходитиме другий фестиваль "На каву до Львова".

Як повідомив на прес-конференції начальник управління культури та туризму Львівської міської ради Андрій СИДОР, особливістю цьогорічного «кавового» фестивалю є те, що він триватиме три дні і львів’яни та гості міста встигнуть побувати в усіх кав’ярнях міста, які є учасниками фестивалю, отримати суттєву знижку і скуштувати фірмову «фестивальну» каву, яку приготують майстри кавової справи та проголосувати за напій, який найбільше сподобається.

Також в рамках фестивалю - прогулянки на кареті короля та королеви свята, нагородження кав’ярень-переможців, приготування фірмової кави, а на центральній площі міста – Площі Ринок, - майстри кавової справи варитимуть просто неба різні сорти кави, які можуть скуштувати всі бажаючі, - повідомив Андрій СИДОР.

Участь у фестивалі, зокрема, візьмуть відомі львівські кав’ярні: "Вірменка", "Віденська кав’ярня", "Золотий дукат", "Театральне", "Францішка", "Її величність", "Світ кави", "Під синьою пляшкою", "Під Клепсидрою", "Кабінет", "Перше", "Кав’ярна мапа", "Кентавр", "Прага", "Казино", "Цукерня".