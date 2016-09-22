Геращенко відреагувала на заяву представника ОБСЄ: закон про вибори на Донбасі в Мінську не напрацьовується

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу в парламенті.

"Українська сторона дуже серйозно працює над деескалацією конфлікту", - сказала депутат.

Вона наголосила, що в Мінську "ніякий закон про вибори не напрацьовується".

"У політичній підгрупі мова йде тільки про модальності виборів і ніякого компромісу по жодній з модальностей не досягнуто", - сказала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що робоча підгрупа з політичних питань обговорює питання проведення виборів на Донбасі за формулою, запропонованою міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. "У робочій групі з політичних питань обговорювались модальності місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО за так званою "формулою Штайнмаєра", а також питання амністії", - заявив Сайдік.

Нагадаємо, 27 січня 2016 року представник Російської Федерації у контактній групі Борис Гризлов заявив, що внесення змін до Конституції України має передбачати надання "особливого статусу" тимчасово окупованим Росією територіям на Донбасі на постійній основі за "формулою Штайнмаєра".

"Голосування за Конституцію України має бути жорстко ув'язано з одночасним прийняттям поправок до статей 1 і 10 закону про особливий статус для надання особливому статусу постійної основи за "формулою Штайнмаєра", - стверджував Гризлов.

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Крім того, на його переконання, поправки до закону про особливий статус Донбасу мають бути узгоджені у Тристоронній контактній групі. При цьому повноваження обраної на майбутніх виборах на Донбасі влади не повинні бути припинені у 2017 році.

На запит УНІАН у відділі преси посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні повідомили, що пропозиція Штайнмаєра стосувалася введення особливого порядку самоврядування в Україні разом з проведенням місцевих виборів.

У посольстві ФРН не заперечили, що Штайнмаєр пропонував у рамках Мінського процесу план щодо проведення місцевих виборів на Донбасі.

Водночас у посольстві не підтвердили, що мова йшла про надання "особливого статусу" Донбасу на постійній основі, а повноваження органів місцевої влади, обраних на ймовірних виборах, не повинні бути припинені у 2017 році.