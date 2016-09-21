Представник ОБСЄ: у Мінську обговорюють проведення виборів на Донбасі за "формулою Штайнмайєра"

Про це Сайдік сказав на брифінгу за підсумками засідання контактної групи у Мінську, який транслювався на телеканалі «112 Україна».

"У робочій групі з політичних питань обговорювались модальності місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО за так званою "формулою Штайнмаєра", а також питання амністії", - заявив Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2016 року представник Російської Федерації у контактній групі Борис Гризлов заявив, що внесення змін до Конституції України має передбачати надання "особливого статусу" тимчасово окупованим Росією територіям на Донбасі на постійній основі за "формулою Штайнмаєра".

"Голосування за Конституцію України має бути жорстко ув'язано з одночасним прийняттям поправок до статей 1 і 10 закону про особливий статус для надання особливому статусу постійної основи за "формулою Штайнмаєра", - стверджував Гризлов.

Крім того, на його переконання, поправки до закону про особливий статус Донбасу мають бути узгоджені у Тристоронній контактній групі. При цьому повноваження обраної на майбутніх виборах на Донбасі влади не повинні бути припинені у 2017 році.

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Своєю чергою на запит УНІАН у відділі преси Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, коментуючи заяву Гризлова про "формулу Штайнмаєра", повідомили, що пропозиція глави МЗС ФРН стосувалася введення особливого порядку самоврядування в Україні разом з проведенням місцевих виборів.

У Посольстві ФРН не заперечили, що Штайнмаєр пропонував у рамках Мінського процесу план щодо проведення місцевих виборів на Донбасі.

У посольстві не підтвердили, що йшлося про надання "особливого статусу" Донбасу на постійній основі, а повноваження органів місцевої влади, обраних на ймовірних виборах, не повинні бути припинені у 2017 році.

"Пропозиція стосується черговості проведення місцевих виборів в окупованих районах Донбасу і запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в цих районах. Пропонувалося, щоб закон про запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в Україні тимчасово запроваджувався разом з проведенням місцевих виборів. Остаточне та тривале застосування цього закону відбулося б тоді, коли буде підтверджено позитивний перебіг виборів, і всі інші складові процесу Мінських домовленостей й надалі розвиватимуться позитивно", - наголосили у посольстві.