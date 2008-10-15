У НУ-НС підозрюють, що Луценко може повторити «подвиг Цушка»

“Сьогоднішні події довкола проведення дострокових виборів мають багато спільного з аналогічними подіями 2007-го. Тоді прем’єр Янукович також не виділяв кошти на вибори. Тоді також був свій “супер -герой” – міністр МВС Цушко. Нині на роль “парканного героя” претендує Луценко”. Про це в інтерв’ю офіційному сайту НУ-НСзаявив народний депутат-“нашоукраїнець” Володимир В’язівський.

“У свій час Цушко справно виконував незаконні вказівки прем’єра Януковича, - нагадав депутат, - І коли той давав команду “фас” – Цушко разом зі своїми “орлами” ламав двері в Генпрокуратурі”. “Тоді “подвиг” Цушка оцінили лише аноніми, адже обписані ними паркани рясніли надписами про те, що, буцімто, “Цушко - герой”, - акцентував В’язівський.

“Зараз очільник МВС також на побігеньках у прем’єра яка, щосили тримаючись за крісло, намагається саботувати вибори”, - провів аналогію В’язівський . “От тільки відкритим залишається питання - чи здобуде Луценко звання “парканного героя – 2008”, - зазначив “нашоукраїнець”.

“На мою думку, це питання потрібно адресувати самому Юрію Віталійовичу – чи буде він по команді “фас” ламати двері в ЦВК, а чи в ВАСУ, коли таку команду дасть Тимошенко?” – зауважив депутат. “Сьогодні, виходячи з синхронності заяв “самооборонців” та "бютівців", складається враження, що Луценко має всі шанси стати новим “героєм”, - резюмував В’язівський.