У НУ-НС підозрюють, що Луценко може повторити «подвиг Цушка»

10:34, 15 жовтня 2008
Політика
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Номінація на роль “парканного героя”

“Сьогоднішні події довкола проведення дострокових виборів мають багато спільного з аналогічними подіями 2007-го. Тоді прем’єр Янукович  також  не виділяв кошти на вибори. Тоді також був свій “супер -герой” – міністр МВС Цушко. Нині на роль “парканного героя” претендує Луценко”. Про це в інтерв’ю офіційному сайту НУ-НСзаявив народний депутат-“нашоукраїнець” Володимир В’язівський.

“У свій час Цушко справно виконував незаконні вказівки прем’єра Януковича, - нагадав депутат, - І коли той давав команду “фас” – Цушко разом зі своїми “орлами” ламав двері в Генпрокуратурі”. “Тоді “подвиг” Цушка оцінили лише аноніми, адже  обписані ними   паркани    рясніли надписами про те, що,  буцімто,  “Цушко - герой”, - акцентував В’язівський.

“Зараз очільник МВС  також на побігеньках у прем’єра  яка, щосили  тримаючись за крісло, намагається саботувати вибори”, - провів аналогію В’язівський . “От тільки відкритим залишається питання  - чи здобуде Луценко звання “парканного героя – 2008”, - зазначив “нашоукраїнець”.

“На мою думку,  це питання потрібно адресувати  самому Юрію Віталійовичу – чи буде він по команді “фас” ламати двері в ЦВК, а чи в ВАСУ, коли таку команду дасть Тимошенко?” – зауважив депутат. “Сьогодні, виходячи з синхронності заяв “самооборонців” та "бютівців",  складається враження, що Луценко має всі шанси стати   новим “героєм”, - резюмував В’язівський. 

 

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