Депутати від БЮТ заблокували кабінет голови ВАСУ

Сьогодні зранку група народних депутатів України від «Блоку Юлії Тимошенко» заблокувала кабінет голови Вищого адміністративного суду України Олександра ПАСЕНЮКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ.

За даними прес-служби, наразі близько 30 депутатів знаходяться біля кабінету голови ВАСУ, не дозволяючи нікому до нього потрапити, таким чином унеможливлюючи роботу О.ПАСЕНЮКА в нормальному режимі.

Про мету приходу до Вищого адмінсуду народні депутати не повідомляють, свої дії не пояснюють, стверджують у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня ВАСУ також звинувачував депутатів від БЮТ у перешкоджанні роботі О.ПАСЕНЮКА. За даними прес-служби, депутати, зокрема, всюди супроводжували голову ВАСУ, заважаючи йому виконувати поточну роботу.

14 жовтня Секретаріат Президента за дорученням глави держави Віктора ЮЩЕНКА звернувся до голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА з проханням забезпечити розгляд апеляційної скарги на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, якою призупинено виборчий процес, у приміщенні ВАСУ.

За даними прес-служби Президента, це звернення спричинено ситуацією, що склалася у зв`язку з розглядом Київським апеляційним адміністративним судом справи за згаданою апеляційною скаргою.

Як підкреслив керівник Служби з представництва у судах України інтересів Президента Руслан КИРИЛЮК, народні депутати від БЮТ фактично заблокували роботу Київського апеляційного адміністративного суду, унеможлививши розгляд зазначеної справи у встановлені законом строки. Внаслідок цього слухання справи було вкотре відкладено на 17 жовтня.